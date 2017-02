Karlsruhe/Altbach (red) - Der Vorstand der EnBW Energie Baden-Württemberg AG hat beschlossen, den Block 1 des Heizkraftwerks Altbach/Deizisau aus wirtschaftlichen Gründen stillzulegen, wie der Konzern heute bekannt gab. Die Entscheidung stehe noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des EnBWAufsichtsrats. „Sobald diese vorliegt, wird die geplante Außerbetriebnahme bei der Bundesnetzagentur und dem zuständigen Übertragungsnetzbetreiber angezeigt werden“, sagt Georg Stamatelopoulos, Leiter der Geschäftseinheit Erzeugung Betrieb. Der Entscheidung sei eine eingehende Analyse der Wirtschaftlichkeit über den kompletten Zeitraum bis zum sogenannten technischen Lebensdauerende der Anlage vorausgegangen, erläutert Stamatelopoulos.

Hierbei habe man auch alle denkbaren Alternativen zu einem endgültigen Aus geprüft, aber niedrige Strompreise im Großhandel und die geringen erzielbaren Margen machen, so die EnBW, den wirtschaftlichen Betrieb von Kohlekraftwerken sehr schwierig. Seit 2013 hat die EnBW insgesamt neun konventionelle Kraftwerksblöcke zur Stilllegung angemeldet.

Die Belegschaft wurde heute informiert

Die Mitarbeiter am Standort Altbach wurden heute Morgen im Rahmen einer Informationsveranstaltung über die geplante Außerbetriebnahme informiert. Für den Fall von Kraftwerksstilllegungen wurden bereits in den Jahren 2013 und 2014 Eckpunkte zur Beschäftigungssicherung mit den Arbeitnehmervertretern vereinbart, die im Falle einer endgültigen Stilllegung für die 70 betroffenen Mitarbeiter am Standort Altbach zur Anwendung kommen.

Kein Versorgungsengpass für die Fernwäremeversorgung

„Für die Fernwärmeversorgung hat die Stilllegung keine Konsequenzen, da mit den anderen Anlagen am Standort und im Fernwärmeverbund Mittlerer Neckar ausreichend Kapazitäten zur Verfügung stehen“, betont Georg Stamatelopoulos. „Ein wichtiger Baustein zur Absicherung in diesem Verbund wird künftig das gasbetriebene Heizkraftwerk in Stuttgart- Gaisburg sein, dessen Neubau in Kürze beginnt.“ Am Standort Altbach/Deizisau befindet sich neben dem Heizkraftwerk 1 noch ein zweites Heizkraftwerk sowie drei Gasturbinen. Ein Gas-Öl-Kombiblock am Standort ist bereits faktisch stillgelegt. Das Heizkraftwerk 2 sowie die Gasturbinen sind von dem aktuellen Außerbetriebnahmebeschluss nicht betroffen. Allerdings werden auch diese Blöcke ebenso wie das gesamte konventionelle Erzeugungsportfolio regelmäßig auf Wirtschaftlichkeit überprüft.

Das Kraftwerk

Das Heizkraftwerk 1 des Kraftwerks Altbach/Deizisau ist ein Steinkohlekraftwerk und ging 1985 in Betrieb. Der Block hat eine elektrische Leistung von 434 Megawatt und kann bis zu 280 Megawatt Fernwärme auskoppeln.