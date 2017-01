Das neue Auto wird für Dienstfahrten und den Pendelverkehr zwischen den Hochschulstandorten genutzt. Als Hochschule, die die Verpflichtung zur Nachhaltigkeit im Namen trägt, will sie zum einen die Elektromobilität ausbauen und zum anderen einen sichtbaren Beitrag zum Schutz der Umwelt leisten. „So sind zum Beispiel Mitarbeiter der verschiedenen Abteilungen und Professoren regelmäßig in Geislingen. Für diese Fahrten und für Fahrten in und um Nürtingen steht künftig ein modernes Elektrofahrzeug zur Verfügung“, freute sich Kanzler Alexander Leisner.

Nicht immer ließen sich diese Fahrten aus zeitlichen Gründen mit öffentlichen Verkehrsmitteln