(red) - Die Reichenbacher Firma Starmix/Electrostar unterstützt „Save the Children“ mit einer Spende von 3000 Euro. Es sei die größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt. Millionen Kinder weltweit sind auf der Flucht. Diesen Kindern will das mittelständische Unternehmen helfen. „Wir verzichten dieses Jahr erneut auf die üblichen Kundenpräsente und unterstützen zu Weihnachten Kinder und Familien, die besonders auf Hilfe angewiesen sind“, erklärt Roman Gorovoy, Geschäftsführer der Firma Starmix/Electrostar. Die Spende trage dazu bei, dass „Save the Children“ kinderfreundliche Räume in Flüchtlingsunterkünften errichten kann. Dort