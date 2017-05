Bevor der Gemeinderat die nächsten Schritte für das geplante Baugebiet Adlerstraße Ost III/IV tut, sind nun die Bürger am Zug. Sie konnten am Samstag beim Bürgercafé in der Realschule die überarbeiteten Entwurfsvarianten der Planer bewerten und Ideen einbringen. Mehr als 100 Wernauer nahmen an der gut dreistündigen Veranstaltung teil. Eine dominante Frage war wie so oft der Verkehr, ob nun rollend oder ruhend.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w