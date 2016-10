Einen symbolischen Scheck fanden die Vertreter des Lions Clubs Nürtingen-Kirchheim für unnötig, denn die 4000 Euro seien bereits an den Kreisjugendring (KJR) überwiesen. Dieser Club, der Lions Club Nürtingen Teck/Neuffen und der Round Table Club 138 Nürtingen hatten wieder das Nürtinger Entenrennen organisiert. Ein Teil des Erlöses, die 4000 Euro, ermöglichten Kindern aus notleidenden Familien, am KJR-Sommerzeltlager in Obersteinbach teilnehmen. Vorgeschlagen wurden sie vom Sozialen Dienst des Landratsamts „Das ist ein Weg, diese Kinder zu integrieren“, sagte Professor Günther Fischer. Er habe bewegende Dankesbriefe erhalten. Das Foto zeigt von links: