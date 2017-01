Vieles ist wie immer gewesen beim Neujahrsempfang der Stadt Filderstadt in der Filharmonie, dem zweiten, den Christoph Traub als Oberbürgermeister absolvierte. Etwa die Begrüßung aller Gäste per Handschlag, die fröhliche Stimmung, schöne Musik, perlender Sekt, eine ausführliche Rede. Manches war aber neu. In diesem Jahr wurde eine Chronik verteilt, es gab Sitzplätze für alle und erstmals wurden Bürger interviewt, die im vergangenen Jahr etwas Besonderes erlebt, geleistet oder errungen haben.

„Eine Stadt. Viele Möglichkeiten“ - das ist die neue Wortmarke Filderstadts. Das zeigte sich am Sonntag bei der Musik.