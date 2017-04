Seit dem 1. April 1992 hat Hildegard Idler ein Mal in der Woche einen festen Termin: „Seit diesem Tag komme ich jeden Mittwoch zum Seniorenmittagstisch ins evangelische Gemeindehaus“, erzählt die heute 88-jährige Deizisauerin. Unter den anwesenden gut 60 Senioren ist sie die Einzige, die vom ersten Tag an dabei ist. Neben ihr am Tisch sitzen Irma Kindl (91), die seit immerhin 20 Jahren das Mittagessensangebot nutzt, und Else Fahrion (93), die viele Jahre zum Kochteam zählte und nun selbst gern als Gast zum gemeinsamen Essen kommt. „Für uns ist Mittwoch 12 Uhr ein fester Termin in der Woche, nicht mal einen