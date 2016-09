Von EZ-Leserin Tanja Amal Schleyerbach, Denkendorf

Fünf Frauen am Morgen, ihr Ziel ist Reutlingen. Der RE 2209 nach Tübingen an einem Donnerstag in den Ferien: Abfahrt 7.19 Uhr in Wendlingen. Schienenersatzverkehr ab Nürtingen, der bis Reutlingen offiziell 50 Minuten unterwegs sein soll. Die normale Fahrtdauer würde laut Plan 23 Minuten betragen.

Die erste Kollegin hat es am weitesten. Sie steht um 5 Uhr morgens im Stuttgarter Osten auf. Die zweite etwas später, sie steigt in Esslingen zu. Sie ist vor kurzem, nachdem ein Regionalzug einen anderen gestreift hat und der gesamte Zug evakuiert wurde, auf dem Gleisbett von Wernau nach Plochingen zu Fuß gelaufen. Ich folge in Wendlingen, die Kollegin aus Kirchheim ebenfalls. Kollegin Nummer fünf stammt aus Nürtingen und wird dort zu uns stoßen.

Der Schienenersatzverkehr ab Nürtingen ist notwendig, weil die Tübinger Bahnstrecke wegen Erneuerung der Gleise für zwei Wochen gesperrt ist. Also umsteigen in den Bus. In Nürtingen ist Bussteig 2 und 3 angegeben, von dort schickt uns ein Busfahrer zu einem anderen Bussteig, von dem aus wir wieder zu Steig 2 laufen, denn dort fährt gerade der Bus ein. Ein Gelenkbus. Eigentlich dürfen wir hier nicht einsteigen, aber wir tun es doch. Am anderen Steig, von dem wir gerade gekommen sind, steigen die übrigen Fahrgäste zu. Wir sind glücklich, einen Sitzplatz bekommen zu haben. Von Kollegin Nummer fünf fehlt jede Spur. Kollegin Nummer vier möchte eine Fahrkarte lösen. Doch das ist der Busfahrerin zu kompliziert, sie verzichtet darauf. Wir schaffen es einige hundert Meter weit und werden dann von Kollegin Nummer fünf angehalten, die auf offener Straße zusteigt, weil ihr Ersatzverkehrsbus sich in Nürtingen verfahren hat, in einer Sackgasse steckengeblieben ist und dabei eine Mauer geschrammt hat. Zufällig sah sie uns vorbeifahren und hielt den Bus an. Ihre Geschichte erfahren alle Passagiere.

Wir kommen bis Metzingen. Dort vergisst die Busfahrerin, die der deutschen Sprache nur im Ansatz mächtig ist, nach Reutlingen abzubiegen. Die Mitfahrer fangen an zu diskutieren, ob man nun über Eningen nach Reutlingen fahren oder doch lieber wenden soll. Die Mehrheit ist gegen Eningen. Die Busfahrerin entscheidet sich, auf eine große Grünfläche abzubiegen. Offensichtlich kennt sie die Strecke nach Reutlingen nicht. Und es scheint, als würde die Fahrerin zum ersten Mal in ihrem Leben am Lenkrad eines Gelenkbusses sitzen. Sie kann ihn nicht mehr zurück auf die Straße navigieren. Es hat etwas von einer Fahrstunde mit vielen Prüfern. Die Fahrerin hat mein ganzes Mitgefühl. Welcher Arbeitgeber mutet seinen Angestellten so etwas zu?

Ein zufällig vorbeikommender Lastwagenfahrer wird von ihr zur Hilfe gerufen und versucht sein Glück am Steuer des Schienenersatzverkehrsbusses – vergeblich. Eine Mitfahrerin übersetzt inzwischen in die Muttersprache der Fahrerin. Sie möchte uns keine Bescheinigung ausstellen, dass wir hier feststecken, damit die Deutsche Bahn uns das Taxi bezahlt. Sie habe einen Ersatzfahrer bestellt, der komme demnächst. Derweil fotografieren Mitreisende dieses skurrile Bild und glauben, das reiche für eine Beschwerde bei der Deutschen Bahn.

Wir steigen aus und überlegen, ob wir ein Taxi rufen sollen. Schließlich findet sich doch noch eine Lösung. Ein kompetenter Fahrgast lotst die Fahrerin geduldig um die Kurve und gibt minutiös Anweisungen, wie das Lenkrad zu bedienen ist. Die Ausfahrt gelingt!

Nach Reutlingen ist es von da nur noch ein Katzensprung. Alle versammelten Ortskundigen geben Anweisungen, welche Spur und welche Ausfahrt zu nehmen sind, damit nichts mehr anbrennt. Eine Busfahrt als Teamarbeit. Die Passagiere nehmen die Irrfahrt erstaunlich gelassen.

Endlich sind wir da. Und froh, dass wir in der Arbeit Überstunden und Gleitzeit haben. Wir stempeln uns um 9.30 Uhr ein, zwei Stunden und elf Minuten nach dem Start in Wendlingen. Wer mit der Bahn fährt, braucht keine Abenteuerurlaube buchen.