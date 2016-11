(kh) - Ein Einbrecher ist in der Nacht zum Dienstag zunächst in den Lichtschacht einer Tierarztpraxis in der Fischerstraße in Reichenbach geklettert und hat dann ein Fenster aufgehebelt. Wie die Polizei gestern berichtete, nahm er aus der Praxis eine Kunststoffbox mit etwas Geld mit und ein paar Münzen, die er in einem Behandlungsraum fand. Über weiteres Diebesgut ist bislang nichts bekannt. An dem Fenster entstand ein geringer Sachschaden. Am Montagabend hatten Hausbewohner gegen 23 Uhr einen Schlag gehört, der eventuell von dem Einbruch stammen könnte. Sie gingen aber davon aus, dass dieser von der Straße kam.

