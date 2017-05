Kreis Esslingen (kh) - Den Nebeneingang einer Gärtnerei in der Straße Höfer Äcker in Stetten haben Einbrecher zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, aufgehebelt. Zielgerichtet gingen sie anschließend ins Büro, berichtet die Polizei. Die Täter schleppten den etwa 350 Kilogramm schweren Tresor in den Aufenthaltsraum und flexten ihn auf. Sie erbeuteten Geld in bislang unbekannter Höhe.

Anzeige

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Wochenende in Schanbach. Der Täter hebelte ein Fenster des Kindergartens in der Albstraße auf und knackte dann im Aufenthaltsraum mehrere Schränkchen. In einer Kaffeekasse fand er etwas Geld.

Anzeige

Vermutlich über einen nicht abgeschlossenen Hintereingang gelangte ein Einbrecher zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, in eine Spedition in der Kirchheimer Straße in Dettingen. Im Gebäude brach er mehrere Türen auf. Er durchsuchte im Aufenthaltsraum einige Schränke und brach auch den Getränkeautomaten auf. Auch in einem Büro durchstöberte der Täter mehrere Schränke und Schubladen. Über das Diebesgut liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse vor.