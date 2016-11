Bei der 13. Messe dieser Art präsentierten die 25 Aussteller an die 200 verschiedene Berufsbilder. Neu war der Verlauf der geführten Rundgänge. „Bei den Malern kamen die Besucher in den vergangenen Jahren oft gar nicht mehr an, daher sind die diesmal zuerst dran“, nannte Schulleiter Wolf Hofmann das Hauptmotiv für die Änderung. Die in der Schule unter dem Oberbegriff „Farbe“ geführte Branche bot etwas Besonderes fürs Auge: Die Malerinnung Neckar-Fils präsentierte ein Bodypainting, bei dem eine junge Frau bemalt wurde. „Passend zur US-Wahl in den amerikanischen Nationalfarben“, verwies der stellvertretende