(urh) -Mit einem Konzept zur Elektromobilität will die Gemeinde ein Zeichen setzen. Gefördert wird dies vom Bundesverkehrsministerium. Ziel sei es, die Kommunen in ihrer Funktion als Vorreiter und Multiplikatoren bei der Elektromobilität zu unterstützen, um die Zahl von Elektrofahrzeugen signifikant zu erhöhen, erläuterte Bürgermeister Peter Jahn im Gemeinderat. Für gut 19 000 Euro bietet die EnBW die Erstellung eines solchen Konzeptes an. Der Gemeinderat gab grünes Licht, allerdings unter der Voraussetzung, dass der Bund einen 50-prozentigen Zuschuss gewährt. Untersucht werden unter anderem die Themen Elektroladesäulen, Carsharing,