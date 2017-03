Ein Weibsbild mit Kribbeln im Bauch

OSTFILDERN: Sängerin Pe Werner begeistert Publikum im Theater an der Halle in Nellingen

Am Freitagabend brachte die Singer-Songwriterin Pe Werner das Theater an der Halle zum Beben. Das Publikum war begeistert vom Jubiläumsprogramm „Beflügelt von A bis Pe“ und bedankte sich am Schluss mit Standing Ovations.