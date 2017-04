Strahlender Sonnenschein, milde Temperaturen und Ostermarkt in Ruit. Wer wollte da am Palmsonntag bis ultimo im Bett liegen? Der Bund der Selbstständigen hatte ein glückliches Händchen bei der Wahl des Termins für den traditionellen Ostermarkt in der Ortsmittemitte. Sowohl die Einzelhändler, die ihre Geschäfte geöffnet hatten, als auch die Anbieter mit ihren Ständen waren mit der Besucherresonanz zufrieden. Die Veranstaltung war ein Vergnügen für Leib und Seele. Buntglitzernde Luftballons hoben sich stimmungsaufhellend vom nahtlos-blauen Himmel ab. Es gab Gegrilltes und Gebackenes für den kleinen und großen Hunger.