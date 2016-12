Von Patrick Kuolt

Weihnachtsbäume haben in Deutschland eine lange Tradition. Festlich geschmückt und verziert mit bunten Glaskugeln, glitzerndem Lametta und Kerzen, Engelsfiguren und Pfeffernüssen sorgen die beliebten Nadelbäume in der Weihnachtszeit für gemütliche, festliche Stimmung und sind der zentrale Ort zum Ablegen der Geschenke. Im vergangenen Jahr wurden in der Bundesrepublik fast 30 Millionen Weihnachtsbäume verkauft.

Ihren Ursprung hat die Weihnachtsbaum-Tradition im heidnischen Brauchtum des Mittelalters. Schon damals schmückten die Menschen Haus und Hof mit Tannen-, Mistel- und Wacholderzweigen. Von den ersten geschmückten