Ein wenig Spaß durfte schon sein, als es beim „Innovationstag für digitale Bildung“ in Neuhausen im Saalbau an das Programmieren ging. Egal ob mit Viert- oder Sechstklässlern. „Ist das ein kleiner Professor?“, fragte der Trainer Thomas Schmidt. Nein, das kleine Herzstück auf der Platine ist ein Prozessor. Den Sechstklässlern von der Friedrich-Schiller-Schule versprach Trainerin Jutta Schneider zum Programmieren den „besten Roboter aller Zeiten“: den Menschen, - also sich selbst.

