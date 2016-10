Von Andreas Volz





Walter Feess und Michail Gorbatschow haben seit gestern eine Gemeinsamkeit: Beide finden sich auf der Preisträger-Liste des Deutschen Umweltpreises. Der einstige Sowjet-Politiker gehörte 2010 zu den Preisträgern, in diesem Jahr zählt der Kirchheimer Unternehmer Walter Feess zu den drei Ausgezeichneten: Gemeinsam mit der Cottbuser Professorin Angelika Mettke wird er als einer von zwei „Pionieren im Betonrecycling“ geehrt. Dritter im Bunde ist Bas van Abel, der Gründer und Geschäftsführer von „Fairphone“. Bundespräsident Joachim Gauck wird den Preis am 30. Oktober in Würzburg überreichen.

Den Umweltpreis vergibt die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU). Dotiert ist er mit 500 000 Euro, höher als jeder andere Umweltpreis in Europa. Dieses Jahr geht das Preisgeld je zur Hälfte an den Fairphone-Gründer van Abel sowie an die beiden Betonrecycling-Pioniere. Nach Kirchheim fließen also 125 000 Euro.

Walter Feess will das Geld konsequent im Sinne des Preises verwenden. „Mit dem Preis möchte ich unser derzeit im Bau befindliches Kompetenzzentrum für Qualitäts-Recycling-Baustoffe schneller realisieren und hochwertiger ausstatten“, sagt der Geschäftsführer der Heinrich Feess GmbH. Auch dabei geht es ihm ausschließlich um die Sache - darum, „den Gedanken des Qualitäts-Baustoff-Recyclings in den Köpfen von Fachleuten und Entscheidern zu verankern“.

„Ich freue mich riesig über diesen Preis, weil er dem Baustoff-Recycling zu einem neuen Stellenwert verhilft“, sagt Feess weiter. Wertvolle Ressourcen dem Wirtschaftskreislauf wieder zuzuführen, sei nicht nur ökonomisch sinnvoll, sondern auch aus ökologischen Gründen geboten: „Die Verwendung von Abbruchmaterial in hochwertigem Recyclingbeton hilft, bundesweit Millionen von Tonnen CO2 einzusparen, mindert den Einsatz knapper natürlicher Baustoffe und reduziert Verkehrsbelastungen, weil deutlich weniger Lkw-Transportwege anfallen.“

In der Methodik des Betonrecyclings zähle die Kirchheimer Firma Feess tatsächlich zu den Pionieren, sagt deren Marketingleiter Michael Hallwachs: „Machen kann das praktisch jeder. Aber man muss es auch wollen. Wir haben das über Jahre hinweg aufgebaut.“ Es gehe darum, aus Abbruchmaterial den Zuschlagstoff für die Frischbeton-Herstellung zu gewinnen - wobei der Frischbeton in diesem Fall zum Recyclingbeton wird.

Feess stellt den Beton nicht selbst her, beliefert aber die Hersteller mit dem Zuschlagstoff. Die Schwierigkeit, die da in Kirchheim offensichtlich perfekt gemeistert wird, besteht darin, gleichbleibende Qualität des recycelten Stoffes zu bieten. Nur dann erfüllt der daraus gewonnene Beton die Voraussetzungen, um auch wirklich in Neubauten eingesetzt werden zu können.