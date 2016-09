Ein Moderator für die Notaufnahme

OSTFILDERN: Das Ruiter Krankenhaus verstärkt die Notversorgung - Belastung durch unwissende und bequeme Patienten

Überlastete Notfallaufnahmen in den Kliniken liefern häufig Schlagzeilen. Auch am Paracelsus-Krankenhaus in Ruit müsste die Hälfte der Patienten nicht unbedingt die Notaufnahme ansteuern. „Anstatt zu klagen, machen wir uns fit für diesen Ansturm“, sagt der Ärztliche Direktor Christian Herdeg. Die zentrale Notaufnahme wurde personell verstärkt und hat seit Anfang September einen Ärztlichen Leiter. Michael Beier hat langjährige Erfahrung in der Notfallversorgung.