Ein Mixer kann Facebook

Haushaltsgeräte der Reichenbacher Traditionsfirma Electrostar haben noch Jahre nach Produktionsende viele Fans - Sammlerseite widmet sich den langlebigen Küchenhilfen

Die Facebook-Seite: Gestartet am 18. November 2013, 264 „Gefällt mir"-Angaben und unzählige Beiträge zu Historischem und Aktuellem aus dem Hause Electrostar: Das sind die Fakten zu Patrick Jöckles „Der Starmix - Die Sammlerseite". „Hier haben alle Starmix & Electrostar Freunde die Möglichkeit ihre alten & NEUEN Geräte vorstellen und zu posten", schreibt er zur Information. Es ist aber vor allem Jöckle selbst, der historische Werbeanzeigen, Fotos, aktuelle Electrtostar-Stellenangebote oder wichtige Jahrestage der Firmengeschichte postet. Aktuell läuft sogar ein Gewinnspiel: Teilnehmer sollen sich mit Starmix-Maschine beim Plätzchenbacken ablichten.Der Starmix - Die SammlerseiteInfoPinnwand„Ich bin immer wieder überrascht darüber, was für Starmix-Schätze er woanders findet."„Das Zeug ist so stabil: Es gibt nichts an den Küchengeräten, was nicht in die Spülmaschine kann."