Elvira Haspel, Annemarie Guist und Ursula Fay sind ein eingespieltes Team, und alle drei verbindet ein gemeinsames Hobby: Das Töpfern im Verein Tongrube. Gemeinsam haben sie die 44. Freizeitkünstlerausstellung am Wochenende in der Burgschule in Köngen organisiert. 46 Aussteller waren vor Ort, viele Hundert Besucher kamen vorbei, ließen sich inspirieren und kauften Selbst- und Handgemachtes aller Art.

Die Organisation mache viel Arbeit, aber auch viel Spaß, erzählten die drei Frauen. Die Schirmherrschaft der Ausstellung lag in den Händen der Gemeinde, deshalb konnten die Freizeitkünstler die Räume in der