Gebaut wird der neue S-Bahn-Halt in Sielmingen von der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). Doch die Stadt Filderstadt stellt das Grundstück zur Verfügung und finanziert das Projekt mit. Deshalb beriet der Gemeinderat eingehend über die Gestaltung der Westseite - die Ostseite kommt erst später dran.

Wären nur alle Fragen so leicht zu beantworten wie die des Filder-städter Jugendgemeinderats. Ob es denn am künftigen S-Bahn-Halt freies WLAN geben werde, wollten die Jugendlichen wissen. „Machen wir“, versprach Wirtschaftsförderer Patrick Rapp. Die anderen Fragen waren etwas schwieriger, in