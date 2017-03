Ja zum Bürgerentscheid: Der Nürtinger Gemeinderat hat sich jetzt dafür ausgesprochen, das Bürgerbegehren zuzulassen und am 25. Juni die Nürtinger darüber abstimmen zu lassen, ob in der Nähe des Waldfriedhofs und beim Friedhof in Reudern Flüchtlingsunterkünfte gebaut werden dürfen.

Mehr als 3000 Unterschriften von Nürtinger Bürgern hat die Bürgerinitiative Friedhöfe Nürtingen Ende des vergangenen Jahres zusammengetragen. Anfang Januar übergab die Bürgerinitiative die Namenslisten im Rathaus an Oberbürgermeister Otmar Heirich. Die Stadt hat die Unterschriften geprüft und damit die