(red) - Am Mittwoch, 1. März, macht der DRK-Blutspendedienst in der Köngener Burgschule Station und bittet zwischen 14.30 und 19.30 Uhr um Blutspenden. Der Blutspendedienst hat sich etwas Besonderes ausgedacht: Wer einen neuen Blutspender mitbringt, bekommt als Dankeschön einen DRK-Rucksack. „Jede Blutspende hilft Leben zu retten“, unterstreicht das DRK. Täglich werden in Baden-Württemberg knapp 1800 Blutspenden benötigt. „Das geht nur durch gemeinsames Engagement.“

