Filderstadt (dpa/lsw) - Sie heißen Nour, Manar und Taha, wiegen zwischen 1700 und 2500 Gramm - und sie eine kleine Sensation: Die Mutter brachte die Drillinge in einer Klinik in Filderstadt ohne Kaiserschnitt zur Welt. „Sie kamen in der 35. Woche, das ist außergewöhnlich“, sagte Hauke Schütt, Chefarzt der Gynäkologie der Filderklinik, am Donnerstag. Die weitaus meisten Drillinge würden schon einige Wochen früher und fast immer per Kaiserschnitt geholt. Zudem handelte es sich nicht um eine künstliche Befruchtung.

„Das ist schon eine extreme Rarität“, bestätigte Marie-Louise Paul vom ABC-Club, einer Initiative für Drillings- und andere