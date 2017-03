Draußen Nacht, drinnen Adrenalin

KÖNGEN: Erstes Nacht-Tischkicker-Turnier der Lokalen Agenda 21

Ein Tisch, zwei Mal elf Freunde und zwei Mal zwei begeisterte Spieler. „Tischkickern macht einfach einen riesigen Spaß“, finden Jan Fischer und Jürgen Scharrenberg. Sie wurden beim ersten Nacht-Tischkicker-Turnier der Lokalen Agenda in Köngen am Freitag in der Sporthalle Fuchsgrube Zweite. Gewonnen haben die Brüder Dominik und Sebastian Wachtarz.