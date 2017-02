(kh) - Diebe haben am Wochenende in Echterdingen Werkzeug im Wert von mehr als 10 000 Euro erbeutet, berichtet die Polizei. Sie schnitten zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 8 Uhr, den Zaun am Lagerplatz einer Firma im Gewann Dörnach auf. Auf dem Gelände brachen sie einen Anhänger auf und stahlen daraus 20 Maschinen und Werkzeuge: Sägen, Bohrer, eine Oberfräse und einen Kompressor. Außerdem flexten sie vier Container auf, aus denen sie nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts mitgenommen haben. Auf einer Baustelle im nahegelegenen Gewann Lachenäcker brachen Unbekannte im selben Zeitraum ein Baucontainer auf und stahlen eine hochwertige Vibrationsplatte der Marke Wacker DPU 3050 H.

Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen, Tel. 0711/90377-0, bittet um Hinweise.