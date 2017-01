Von Cornelia Wahl

Gelbe Primeln auf hellgrünen und weißen Servietten, liebevoll gedeckte Tische sowie ein lichtdurchfluteter Saal haben am Samstag einen Hauch von Frühling in die Schlossberghalle in Dettingen zu den Gästen des Kreisbauerntags 2017 gebracht. Der Kreisbauernverband Esslingen hatte geladen, und die Dettinger Landfrauen hatten viel Herzblut in die Dekoration sowie die Vorbereitung gesteckt. Doch die Stimmung der Bäuerinnen und Bauern der landwirtschaftlichen Betriebe im Kreis passte nicht so ganz zu dem aufgelockerten Ambiente. Dies ließ sich jedenfalls den Ausführungen des Kreisvorsitzenden Siegfried Nägele entnehmen, als er auf das