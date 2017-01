Zum Abschied stellt Michael Banks dem aus dem Haus flüchtenden Kindermädchen ein Bein. Es ist die erste Szene in „Mary Poppins“ an diesem Abend, in der sich Sebastian Krech als wahrer Lausbub gibt, der mit seiner Musicalschwester Jane schon etliche Gouvernanten vergrault hat. Im realen Leben ist der Neunjährige aus Aichwald aber nicht so, wie er eineinhalb Stunden vor Showbeginn noch beteuert. Sebastian sitzt gerade wie die anderen Darsteller in der Theaterkantine, vor sich einen halb aufgegessenen Teller Pommes frites mit Ketchup. „Normalerweise bin ich wirklich brav und räume den Tisch ab“, sagt er, während