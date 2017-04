Die Stadt ehrt ihre größten Talente

OSTFILDERN: Auszeichnungen für besondere Leistungen in Schule, Sport und Musik

(red) - Mit der Veranstaltung „Ostfildern ehrt“ hat die Stadt außergewöhnliche Leistungen in Schule, Sport und Musik gewürdigt. Das Interesse war groß, das Theater An der Halle in Nellingen war voll besetzt. „Manche Leistungen sind so außergewöhnlich, dass einem fast der Mund offen stehen bleibt“, sagte Oberbürgermeister Christof Bolay.