Die Renaissance des Hirschsaals

NOTZINGEN: Für den ortsbildprägenden ehemaligen Gasthof gibt es ein neues Nutzungskonzept - Stärkung des Gemeinwesens

2008 hat „Die Arche“, ein Verein für therapeutische Wohngemeinschaften, die ehemalige Gaststätte Hirsch in der Hochdorfer Straße 14 in Notzingen gekauft. In den beiden Dachgeschossen wurden nach einer kostenintensiven Renovierung zwei Wohngruppen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eingerichtet, 16 Menschen leben derzeit dort. Die Räume sind an die Stiftung Tragwerk vermietet.