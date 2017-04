Von Straße, Schiene und Wasser aus ist Plochingen gut erreichbar. Die Kehrseite ist der daraus resultierende Verkehrsstrom, der den Bewohnern Stau, Lärm und Abgase beschert. Die Diskussion darüber ist nicht erst in den vergangenen Wochen aufgeflammt. Doch nun steht die Aktualisierung des Regionalverkehrsplanes an, bei der die Plochinger sich Gehör und Besserung verschaffen wollen. Die Stellungnahme wird darum deutlich umfangreicher als bei anderen ausfallen, kündigte Bürgermeister Frank Buß in einer ersten Diskussion im Gemeinderatsausschuss für Umwelt und Technik an.

Bereits zuvor hatte sich der