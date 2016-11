Das indische Lichterfest Diwali feiert der Köngener Verein Asha Varadhi am Samstag, 5. November, ab 18.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Gunzenhauserstraße. Dabei wird die Inderin Sumati Panicker-Otto über Kinderrechte und Kinderarbeit berichten. Sie ist bei der Hilfsorganisation Terre des Hommes engagiert.

Das hinduistische Lichterfest wird in allen Ländern gefeiert, die von dieser Religion geprägt sind. Der Köngener Verein, der Hilfsprojekte in Indien unterstützt, will die Besucher damit vertraut machen. „Uns ist es aber wichtig, neben dem Feiern über das Leben der Menschen