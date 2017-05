„Ich bin aufgeregter, als wenn ich noch mitspielen würde“, sagt Irene Heubach bevor sich der Vorhang in der historischen Kelter für den zum ersten Mal aufgeführten schwäbischen Schwank „Die Veteranen“ von Werner Harsch hob. Dieses Mal hat die Sängerin des Liederkranzes Eintracht Denkendorf beim traditionellen Theaterstück nur Regie geführt. Im vergangenen Jahr war die lebenslustige 76-Jährige zusätzlich mit kurzem Rock und schwarzen Netzstrümpfen in die Rolle der Bardame Fifi aus dem Stuttgarter Rotlichtmilieu geschlüpft. Nächstes Jahr stehe sie aber wieder auf der Bühne, kündigte sie an.

