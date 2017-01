„Postfaktisch“ ist das Wort des Jahres 2016. Post-faktisch, in einem Zeitalter nach den Fakten, leben wir, das drückt es aus. Nicht mehr Fakten zählen in unserem Umgang miteinander. Nicht mehr, was wahr ist. Sondern die Performance, das Auftreten, die Show, die Emotionen, die einer auslöst. Nicht mehr: Stimmt das, was jemand sagt? Sondern: Spricht es mich an? Macht es mir ein gutes Gefühl? Und dann ist es gut. So werden heute Wahlen gewonnen. So wird heute öffentliche Meinung gebildet in unserer Gesellschaft. Wir sind eben im „postfaktischen“ Zeitalter. 2016 - und wohl auch 2017?

„Postfaktisch“ - mich ärgert dieses „Wort des Jahres“. Denn es