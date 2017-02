Was macht eigentlich die Brennstoffzelle? Es gibt sie noch, sie entwickelt sich sogar zur Serienreife. Dieses Jahr will die Daimler AG in Bremen mit der Produktion wasserstoffbetriebener Fahrzeuge beginnen, versicherte Georg Frank in Nabern den Besuchern vom Arbeitskreis Verkehr der Grünen-Landtagsfraktion. Bei Nucellsys ist er unter anderem für die Wasserstoffinfrastruktur zuständig - also für den Ausbau des Tankstellennetzes.

Mit den Wasserstoffautos und den Tankstellen ist es ähnlich wie mit der Henne und dem Ei: Was muss zuerst da sein, bevor das andere nachkommen kann? Derzeit gibt es 50 Tankstellen in