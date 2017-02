Nur für ein Haustier muss man in Deutschland flächendeckend Steuern zahlen – den Hund. Die Höhe dieser Steuer legen die Kommunen in Eigenregie fest, manche verzichten gar ganz darauf. Vergleicht man die Höhe der Steuersätze im Verbreitungsgebiet der EZ, tun sich erhebliche Unterschiede auf. Und so mancher Hundehalter stellt sich die Frage nach der Rechtfertigung der Steuer.

Von Lorena Greppo

Für den sprichwörtlich besten Freund des Menschen ist vielen Hundehaltern nichts zu teuer. Knapp acht Millionen Hunde werden in Deutschland gehalten. Futter, Tierarzt, Zubehör – das alles zahlt man als Hundebesitzer gerne. Und eben