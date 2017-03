Jeden Tag an der selben Stelle nur schrittweise vorankommen: Das stellt viele auf die Geduldsprobe, die den Weg zur Arbeit mit dem Auto zurücklegen. Meistens sind die Staus auf die stets vielen Verkehrsteilnehmer zurückzuführen. Aber wenn das grüne Licht an der nächsten Kreuzung immer nur zwei Autos passieren lässt, die nächste Ampel zehn Meter weiter nie die selbe Farbe anzeigt oder man auch Mitten in der Nacht so lange halten muss, dass Zeit für ein Nickerchen ist, dann reißt einem hinter dem Steuer doch der Geduldsfaden. Die EZ fragt ihre Leser, wo es ihnen im Landkreis so geht.

Von Greta Gramberg

In Zeiten des Wissens