Esslingen (red) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor ergiebigem Dauerregen der Stufe 3 von 4 in der kommenden Nacht. Im Kreis Esslingen könnten Bäche und kleinere Flüsse über die Ufer treten und Straßen überfluten. Auch Erdrutsche seien möglich, so der DWD. Die Zeitspanne, für die der Dauerregen angesagt wird, reicht von 2 Uhr am Samstag bis Sonntag, ebenfalls 2 Uhr.

Anzeige