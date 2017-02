Beirut -Als die deutsche Delegation um Staatssekretär Markus Grübel die St.-Georgs-Kathedrale im Herzen Beiruts besichtigt, hallen die Rufe eines Muezzins in das Gebäude. Ein Sinnbild, besser ein akustisches Symbol für die Hauptstadt und das ganze Land. Direkt nebenan steht die berühmte Mohammed-al-Amin-Moschee, die auch als Blaue Moschee bekannt ist. 18 Ethnien - Christen, Sunniten, Schiiten, Drusen, Maroniten und viele mehr - leben in dem Land im Nahen Osten, das flächenmäßig in etwa so groß wie Hessen ist. „Die Menschen können sich nicht wirklich leiden, aber es funktioniert“, sagt Markus