Verspannt sein ist ein Gefühl, das sehr viele Menschen kennen. Wenn der Rücken schmerzt oder der Nacken, sind häufig Verspannungen die Ursache. Ebenso für andere Schmerzen. Irene Batzill will Menschen helfen, die richtige Spannung zu finden - mit Eutonie. Diese Bezeichnung setzt sich zusammen aus den griechischen Wörtern eu (gut) und tonos (Spannung). Sie betreibt in Neuhausen ein Studio, in dem sie Behandlungen und Kurse anbietet. Kurse gibt sie aber zum Beispiel auch in Volkshochschulen.

Eutonie ist noch wenig bekannt, aber nicht neu. Die Reformpädagogin Gerda Alexander hat diese Methode entwickelt und