Der Hafen setzt immer mehr auf Schiffe

PLOCHINGEN: Steigerung des Warenumschlages 2016 - Projekte sollen Straßenverkehr auf Wasser und Gleise lenken

Im Plochinger Hafen ist in den zwölf Monaten vor dem Jubiläum viel los: Bis zum 50. Geburtstag will die Verwaltung in ein neues Bürogebäude zwischen Neckar und Sicherheitsbecken umziehen. An ihrem jetzigen Standort soll so weiterer Platz für das Be- und Entladen von Schiffen geschaffen werden. Und direkt gegenüber werden im Jahr 2017 die Weichen für künftigen Containerumschlag gestellt. „Wir sind froh, wenn mehr über Bahn und Schiff geht“, sagt Hafendirektor Gerhard Straub.