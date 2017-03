(red) - Am 26. März wird Thomas Bleher als neuer Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Denkendorfs eingesetzt. Der 56-Jährige studierte Theologe war zuvor in Winnenden-Hertmannsweiler zuhause und freut sich auf den Austausch mit seinem neuen Kollegen, Rolf Noormann. Von seiner Gemeinde wünscht sich Bleher, dass sich die Menschen gebraucht fühlen und in die Gemeinde einbringen.

Die Begegnung mit Menschen ist ihm wichtig, das betont Thomas Bleher immer wieder und meint damit ausdrücklich auch Menschen, die der Kirche eher fern stehen. Der 56-Jährige ist neuer Pfarrer des Pfarramts Auferstehungskirche in der Evangelischen