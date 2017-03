Den Schmerz per Sonde ausknipsen

OSTFILDERN: Spezialisten der Medius-Kliniken wenden neue Methode an - Neuromodulation hilft Patienten mit jahrelangen Beschwerden

Rückenschmerzen, Schmerzen in den Gelenken oder starke Durchblutungsstörungen verderben die Lebensfreude und können arbeitsunfähig machen. Das Schmerzzentrum der Medius-Kliniken macht nun Menschen, die seit Jahren leiden, Hoffnung auf Beseitigung oder Linderung der Schmerzen. Hat der Patient am Ende eines abgestuften Behandlungspfads immer noch Schmerzen, wird am Rückenmark eine Sonde implantiert, die aus dem Schmerz ein gut erträgliches Kribbeln macht.