Baltmannsweiler

Folgende Konfirmanden der Gruppe I werden im Gottesdienst am Sonntag, 30. April, ab 10 Uhr in der Aegidiuskirche in Baltmannsweiler konfirmiert: Alia Baur, Noah Gehrung, Arne Halbisch, Maleen Hilbig, Linda Hintennach, Laura Hörz, Jannik Maier, Lukas Rühle, Marleen Sälzle, Mira Traub und Julia Uez.

Folgende Konfirmanden der Gruppe II werden am Sonntag, 7. Mai, ab 10 Uhr in der Aegidiuskirche konfirmiert: Louis Auer, Chiara Böhme, Lenya Glock, Vivien-Madeline Haßler, Saskia Heber, Nina Jahn, Viviane Schaber und Johanna Ziegler.

Hohengehren

Im Gottesdienst am Sonntag, 2. April, werden von 10 Uhr an in der