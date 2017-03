Rappelvoll war es in der Zehntscheuer, „Pepper & Salt“ war bereits das dritte Mal da. Der teilweise tosende Applaus des Publikums ließ keine Zweifel offen: Was die zwei Damen und drei Herren von „Pepper & Salt“ - Andrea Weiss, Jeschi Paul, Klaus Rother, Robert Kast und Albrecht Meincke - in mehr als einjährigen Proben einstudiert haben, ist nun überprüft und darf entspannt hinaus in die große Welt.

Die große weite Welt ist auch im neuen Programm drin, manchmal sogar in einer einzigen Nummer. Etwa, wenn das Quintett im Medley in rasendem Tempo Musicalstücke von Tarzan über Cats bis