Von Alexander Maier

Zweieinhalb Stunden lang ging gestern auf der Bahnstrecke zwischen Plochingen und Nürtingen gar nichts: Gegen 8.30 Uhr hatte ein Regionalzug bei der Einfahrt in den Wendlinger Bahnhof die Oberleitung beschädigt. Weil danach keine Züge mehr den Bahnhof Wendlingen in Richtung Nürtingen passieren konnten, kamen zahlreiche Pendler zu spät zur Arbeit oder zum Unterricht in Schulen und Hochschulen. Bei vielen Bahnreisenden liegen derzeit ohnehin die Nerven blank – immerhin gab es zuletzt auf der Strecke zwischen Stuttgart und Tübingen immer wieder Verspätungen und Zugausfälle, einzelne Abschnitte waren zeitweise