„Ein bisschen Gesundheit und ein bisschen Schönheit“, sagt Dieter Speckmann und deutet auf das Sortiment in den wenigen Vitrinen und Regalen. Sein Hauptgeschäft ist aber das Glück. Seit 47 Jahren betreibt er die Toto-Lotto-Annahmestelle in Hochdorf. Am Mittwoch hat der Drogist seinen 80. Geburtstag gefeiert. Der winzige Laden in der Bachstraße blieb deshalb geschlossen. Ans Aufhören denkt Dieter Speckmann aber nicht. „Ich mach’ weiter, solange es gesundheitlich geht und Spaß macht.“

