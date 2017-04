Cyber-Bedrohung wächst

KÖNGEN: Staatssekretär Markus Grübel erklärt die Sicherheitspolitik der Bundesregierung

„Krisen sind das aktuelle Normal.“ So leitete Markus Grübel am Montagabend seinen Vortrag in der Zehntscheuer in Köngen ein. Der parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium und Esslinger CDU-Bundestagsabgeordnete hatte den Abend unter die Überschrift „Sicherheit in unsicheren Zeiten“ gestellt. Er gab den etwa 100 Zuhörern einen Überblick über die derzeitige Außensicherheitspolitik der Bundesregierung.