Rumtata ist nur was für Ältere? Von wegen! In den meisten Kommunen des Landkreises, in denen sich Blasmusikvereine über Nachwuchsmangel beschweren, mag das vielleicht der Tenor sein. Doch wer in der Aichwalder Schurwaldhalle den teils rustikalen Klängen in einen Raum neben der Gaststätte „Zum Liederkanz“ folgt, wird überrascht. Denn dort feilt Woche für Woche die Stammkapelle des Musikvereins Aichschieß (MV) an ihren Fähigkeiten in Sachen Pop bis Polka. Und die 40 Bläser sind im Durchschnitt zarte 27 Jahre alt.

