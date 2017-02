CeramTec spendet für Kinderhospiz

PLOCHINGEN: 8000 Euro als Zeichen der „Anteilnahme an den schweren Schicksalen“

(red) - CeramTec in Plochingen hat auf Weihnachtsgeschenke für Kunden verzichtet, stattdessen spendete der Keramikexperte 8000 Euro an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich CeramTec dort mit einer Spende engagiert.